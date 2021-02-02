У січні на Донбасі загинуло 62 бойовики: деталі

2 лютого 2021 , 11:39
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Втрати бойовиків на Донбасі впродовж січня 2021 року склали 62 особи. Крім того, за місяць окупанти втратили 2 безпілотника та 2 транспортні засоби.

Джерело: твіттер Сергія Нещадима

Останнім часом бойовики на Донбасі особливо активізувалися. Вони ледь не щодня порушують домовленості та відкривають вогонь.

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Втрати бойовиків на Донбасі у січні:

  • безповоротні втрати – 19 осіб (4 – бойові втрати, 15 – не бойові);
  • санітарні втрати – 43 (3 – бойові, 40 – не бойові).

Втрати на Донбасі серед ЗСУ

►11 січня трапилася перша втрата на Донбасі серед українських захисників у новому році. Загинув 38-річний старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Військового смертельно поранив ворожий снайпер поблизу селища Піски Донецької області.

►21 січня внаслідок обстрілу українських позицій загинув ще один військовий.

Зверніть увагу! Впродовж 2020 року на Донбасі загинуло щонайменше 75 українських військових, крім того, були небойові втрати Хоча з 27 липня на окупованій території діє режим припинення вогню, окупанти систематично порушували домовленості.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу