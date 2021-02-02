У січні на Донбасі загинуло 62 бойовики: деталі

Втрати бойовиків на Донбасі впродовж січня 2021 року склали 62 особи. Крім того, за місяць окупанти втратили 2 безпілотника та 2 транспортні засоби.
Джерело: твіттер Сергія Нещадима
Останнім часом бойовики на Донбасі особливо активізувалися. Вони ледь не щодня порушують домовленості та відкривають вогонь.
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►11 січня трапилася перша втрата на Донбасі серед українських захисників у новому році. Загинув 38-річний старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Військового смертельно поранив ворожий снайпер поблизу селища Піски Донецької області.
►21 січня внаслідок обстрілу українських позицій загинув ще один військовий.