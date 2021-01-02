Січень 2021 року буде теплішим за попередні роки, – синоптики
Погода у січні 2021 року буде значно теплішою ніж у попередні роки. Синоптики прогнозують вищу за середні багаторічні значення температуру повітря.
Що кажуть синоптики
Температура повітря буде на 2 – 2,5 градуса вищою від середніх багаторічних значень. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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Середня місячна температура передбачається -4...0 градусів, а у південній частині місцями +1...+3 градусів,
– підкреслили синоптики.
До речі, у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що в Києві рік завершився температурними рекордами.
Зокрема, 30 грудня у столиці вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +5,3 градуса. Це на 0,7 градуса вище від рекордного значення температури для цього дня 1913 року. Така температура відповідала погоді кінця жовтня.
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