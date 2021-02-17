Путін – відомий брехун, – журналіст про обурення глави Кремля на закриття ZIK, 112 та NewsOne

Володимир Путін відреагував на закриття проросійських телеканалів в Україні, які пов'язують з його кумом Віктором Медведчуком. Він обурений тим, що "3 провідних телеканали прихлопнули, і всі мовчать".
Головний редактор журналу та сайту "Новое Время" Віталій Сич сказав, що Володимир Путін – відомий брехун. За його словами, називати ZIK, "112 Україна" та NewsOne провідними – абсурдно.
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"По-перше, новинні телеканали не входять навіть в п'ятірку найкращих в Україні. По-друге, уявіть собі дзеркальну ситуацію, скільки б пропрацював в Москві канал, який фінансується Україною, та має відверто проукраїнською позицію? А я скажу – хвилин 40, і то якби дотримувався всіх стандартів. Звісно, Путін не лукавить, а просто бреше", – сказав Сич.
За його словами, ці телеканали не лише не дотримувались стандартів, вони "грали в одні ворота". Окрім цього, вони фінансувались з Росії.
"Це, до речі, на мій погляд, недопрацювання команди Зеленського і його партнерів щодо доказів про фінансування з Росії. Мені розповіли деякі політики, що насправді у Служби внутрішньої розвідки є задокументовані дані, що транші йшли з російського банку ВТБ. Мені здається, що це треба показувати і називати. Тоді абсолютно очевидною стане картина, що якщо телеканали фінансуються з країни-агресора, то тут не стоїть питання про свободу слова", – додав він.