Володимир Путін відреагував на закриття проросійських телеканалів в Україні, які пов'язують з його кумом Віктором Медведчуком. Він обурений тим, що "3 провідних телеканали прихлопнули, і всі мовчать".

Головний редактор журналу та сайту "Новое Время" Віталій Сич сказав, що Володимир Путін – відомий брехун. За його словами, називати ZIK, "112 Україна" та NewsOne провідними – абсурдно.

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"По-перше, новинні телеканали не входять навіть в п'ятірку найкращих в Україні. По-друге, уявіть собі дзеркальну ситуацію, скільки б пропрацював в Москві канал, який фінансується Україною, та має відверто проукраїнською позицію? А я скажу – хвилин 40, і то якби дотримувався всіх стандартів. Звісно, Путін не лукавить, а просто бреше", – сказав Сич.

Канали фінансувались Росією

За його словами, ці телеканали не лише не дотримувались стандартів, вони "грали в одні ворота". Окрім цього, вони фінансувались з Росії.

"Це, до речі, на мій погляд, недопрацювання команди Зеленського і його партнерів щодо доказів про фінансування з Росії. Мені розповіли деякі політики, що насправді у Служби внутрішньої розвідки є задокументовані дані, що транші йшли з російського банку ВТБ. Мені здається, що це треба показувати і називати. Тоді абсолютно очевидною стане картина, що якщо телеканали фінансуються з країни-агресора, то тут не стоїть питання про свободу слова", – додав він.

Закриття медведчуківських каналів: що відомо

Після того, як на депутата ОПЗЖ Тараса Козака ввели санкції, його проросійські канали "112 канал", Ne wsOne та ZIK припинили своє мовлення в Україні.

wsOne та ZIK припинили своє мовлення в Україні. В ідповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. За його словами, ці канали не можна називати українськими, адже вони фінансуються з тимчасово окупованої території та держави-агресора.

ідповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. За його словами, ці канали не можна називати українськими, адже вони фінансуються з тимчасово окупованої території та держави-агресора. В РНБО заявили, що телеканали займалися інформаційним тероризмом.



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