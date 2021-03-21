Масштабні навчання "Сі Бриз – 2021": до України вперше прибудуть військові з Японії
Україна готується до проведення військових навчань "Сі Бриз – 2021" у Чорному морі. Організатори повідомили, що до події вперше долучаться службовці військово-морських сил Японії.
Джерело:Міністерство оборони
Про це домовився міністр оборони України Андрій Таран під час свого візиту до Токіо. Загалом у "Сі Бриз – 2021" візьмуть участь представники 29 країн-членів НАТО.
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У Чорному морі готуються до міжнародних військових навчань
В Одесі 19 березня відбулась конференція з планування масштабних військових навчань у Чорному морі, повідомляє АрміяInform.
Організатори заявили, "Сі Бриз – 2021" стануть найпотужнішою подією за весь період проведення. Представники ВМС України та США повідомили, що всього у 2021 році візьмуть участь 30 кораблів. Натомість торік їх було 26.
Також вперше до тренувань залучать безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar. А ще запланована участь великої групи берегових сил і засобів – броньованої техніки та артилерії.
Безпілотний літальний апарат Bayraktar / Фото Вікіпедії
Вперше від Державної прикордонної служби України буде залучено не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти.
У 2020 році у військових навчаннях "Сі Бриз" брали участь представники лише 20 країн. Цього року кількість учасників збільшилась до 29.
Що відомо про військові навчання "Сі Бриз"
Дані: Вікіпедія
• Міжнародні військові навчання "Сі Бриз" проводять в Україні з 1997 року. Одними зі співорганізаторів події є Сполучені Штати Америки.
• Згідно з домовленістю, Україна надає військову і цивільну інфраструктуру узбережжя Чорного моря, а США підтримують навчання фінансово, надають необхідну техніку й обладнання.
• Росія неодноразово виступала проти проведення "Сі Бриз". У 2008 році Кремль заявив про "антиросійський характер" навчань.
• У 2020 році Росія вдалася до провокацій під час "Сі Бриз". Зокрема, російський патрульний корабель Берегової охорони ФСБ Росії вимагав, щоб болгарське судно покинуло район перебування, де учасники навчань відпрацьовували маневри.
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