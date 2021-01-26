Відомий мікрокар BMW Isetta, який випускавcя наприкінці 1950-х років, збирається відродити швейцарський стартап під назвою Microlino. І хоча розробку машини трохи загальмувала пандемія, електрокар таки випустять вже у 2021 році.

Джерело: "Авто24" на 24 каналі

Прообраз моделі відомий цікавою компоновкою, де пасажири потрапляють до салону через єдині двері, якими фактично є носова частина машини. Дизайн і концепцію майже повністю копіює і нащадок.

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Машина повинна привабити покупців такими можливостями:

легкість паркування;

скромна витрата електрики на кожен кілометр.



Мікрокар не вимагатиме багато витрат на електрику / Фото Microlino

Наразі відомо небагато технічних особливостей машини. Електромотор матиме потужність 15 сил та розвиватиме 100 Нм обертального моменту. Відповідно максимальна швидкість становитиме 90 кілометрів за годину, а до 50 кілометрів машина розганятиметься за 5 секунд.

Запас ходу повністю зарядженої батареї на 8 кіловат-годин становитиме 125 кілометрів. За доплату можна буде замовити 14-кіловатну батарею на 200 кілометрів. На зарядку акумуляторів знадобиться 4 години. Початкова ціна електромобіля – приблизно 12 тисяч євро.



Огляд мікрокару Microlino: дивіться відео

Також у випуску:

Компанія Sony оголосила, що завершила розробку свого автономного електромобіля Vision-S, і вже перейшла до його випробувань на дорогах Європи. Наразі вони відбуваються лише на шляхах Австрії, Батьківщини Magna International у співпраці з якою і розроблено авто.

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