Швейцарський стартап Microlino випустить "відроджені" з 50-х років мікрокари: що відомо
Відомий мікрокар BMW Isetta, який випускавcя наприкінці 1950-х років, збирається відродити швейцарський стартап під назвою Microlino. І хоча розробку машини трохи загальмувала пандемія, електрокар таки випустять вже у 2021 році.
Джерело: "Авто24" на 24 каналі
Прообраз моделі відомий цікавою компоновкою, де пасажири потрапляють до салону через єдині двері, якими фактично є носова частина машини. Дизайн і концепцію майже повністю копіює і нащадок.
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Машина повинна привабити покупців такими можливостями:
- легкість паркування;
- скромна витрата електрики на кожен кілометр.
Мікрокар не вимагатиме багато витрат на електрику / Фото Microlino
Наразі відомо небагато технічних особливостей машини. Електромотор матиме потужність 15 сил та розвиватиме 100 Нм обертального моменту. Відповідно максимальна швидкість становитиме 90 кілометрів за годину, а до 50 кілометрів машина розганятиметься за 5 секунд.
Запас ходу повністю зарядженої батареї на 8 кіловат-годин становитиме 125 кілометрів. За доплату можна буде замовити 14-кіловатну батарею на 200 кілометрів. На зарядку акумуляторів знадобиться 4 години. Початкова ціна електромобіля – приблизно 12 тисяч євро.
Огляд мікрокару Microlino: дивіться відео
Також у випуску:
Компанія Sony оголосила, що завершила розробку свого автономного електромобіля Vision-S, і вже перейшла до його випробувань на дорогах Європи. Наразі вони відбуваються лише на шляхах Австрії, Батьківщини Magna International у співпраці з якою і розроблено авто.
Дивіться випуск "Авто24" на 24 каналі: відео
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