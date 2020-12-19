Швейцарія посилює карантин: ресторани не працюватимуть місяць
Уряд Швейцарії вирішив посилити карантин через складну епідеміологічну ситуацію. Нові обмеження почнуть діяти в країні перед різдвяними святами – з 22 грудня.
Кількість хворих на коронавірус у Швейцарії продовжує збільшуватися. Про це з посиланням на заяву уряду країни повідомляє The Local.
До теми Давайте після свят: в Австрії посилять карантин після Різдва
Лікарні та медичні працівники вже кілька тижнів перебувають під сильним тиском. Святковий період збільшує ризик ще швидшого зростання захворюваності,
– мовиться у заяві уряду.
Що заборонять у Швейцарії
- Ресторанам та кафе заборонили приймати відвідувачів. Вони можуть працювати лише на винос.
- Проведення спортивних, культурних та розважальних заходів – заборонене.
- Кількість людей, які одночасно перебуватимуть у магазині, буде обмежена.
- Професійним командам дозволять грати, однак без глядачів.
Такі обмеження триватимуть у країні впродовж 22 грудня – 22 січня. Додамо, що катання на лижах уряд не заборонив. Втім, необхідно перебувати у масці на підйомниках та у черзі.
Читайте також Італія запроваджує жорсткий локдаун через коронавірус
Ситуація критична
За словами міністра охорони здоров'я Швейцарії Алена Берсета, кантони, у яких показник поширення COVID-19 залишається нижче 1 протягом понад тиждень можуть не посилювати обмеження.
Втім, наразі лише Вале і Женева мають рівень нижче 1.
Розвиток пандемії не відповідає нашим очікуванням. Це критична ситуація. У більшості кантонів зростає число нових випадків інфікування. У довгостроковій перспективі ситуація в лікарнях нестійка,
– сказав міністр.
Що відомо про коронавірус у ШвейцаріїЗа період пандемії коронавірусом у Швейцарії заразилися 403 989 людей. З них 311 500 хворих вже одужали, а 6 561 – помер. Наразі продовжують хворіти 85 928 осіб. До речі, щодня в країні фіксують по 100 летальних випадків від COVID-19.
Поділитися новиною