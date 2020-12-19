Уряд Швейцарії вирішив посилити карантин через складну епідеміологічну ситуацію. Нові обмеження почнуть діяти в країні перед різдвяними святами – з 22 грудня.

Кількість хворих на коронавірус у Швейцарії продовжує збільшуватися. Про це з посиланням на заяву уряду країни повідомляє The Local.

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Лікарні та медичні працівники вже кілька тижнів перебувають під сильним тиском. Святковий період збільшує ризик ще швидшого зростання захворюваності,

– мовиться у заяві уряду.

Що заборонять у Швейцарії

Ресторанам та кафе заборонили приймати відвідувачів. Вони можуть працювати лише на винос.

Проведення спортивних, культурних та розважальних заходів – заборонене.

Кількість людей, які одночасно перебуватимуть у магазині, буде обмежена.

Професійним командам дозволять грати, однак без глядачів.

Такі обмеження триватимуть у країні впродовж 22 грудня – 22 січня. Додамо, що катання на лижах уряд не заборонив. Втім, необхідно перебувати у масці на підйомниках та у черзі.

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Ситуація критична

За словами міністра охорони здоров'я Швейцарії Алена Берсета, кантони, у яких показник поширення COVID-19 залишається нижче 1 протягом понад тиждень можуть не посилювати обмеження.

Втім, наразі лише Вале і Женева мають рівень нижче 1.

Розвиток пандемії не відповідає нашим очікуванням. Це критична ситуація. У більшості кантонів зростає число нових випадків інфікування. У довгостроковій перспективі ситуація в лікарнях нестійка,

– сказав міністр.