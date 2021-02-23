У Швеції пропонують не платити зарплату депутатам-прогульникам

У Швеції пропонують не виплачувати зарплату депутатам-прогульникам. Присутність парламентарів на робочих місцях перевірятимуть вже з січня 2022 року.

Відповідну зміну до законодавства внесли представники усіх 8 партій у Риксдагу – швецькому парламенту.

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Лідерка соціал-демократів Аннелі Карлссон наголосила, що депутати мають дотримуватися правил ринку праці.

Важливо, щоб для політиків діяли правила, подібні до тих, які є на ринку праці: людина отримує винагороду за зроблену роботу. І в Риксдагу є згода щодо цього,

– заявила Карлссон.

Водночас відсутність депутата на засіданні не є порушенням правил, адже до відвідуваності парламентарів немає чітких вимог.

Водночас у Швеції розповіли, що прогули парламентарів не є системною проблемою. Однак навіть поодинокі випадки кидають тінь на весь Риксдаг.

"Зрозуміло, що навіть якщо окремі члени парламенту так чинять, це кидає тінь на роботу всього Риксдагу, і так не має бути. Це про захист доброчесності всієї інституції", – заявив політик Тобіас Біллстрьом.

Що передбачає ініціатива