За ротаційним принципом Швеція з 1 січня почала головування в ОБСЄ, яке триватиме протягом 2021 року. Нова очільниця Організації Анн Лінде бачить одним з пріоритетів своєї роботи завершення війни в Україні.

Про те, що саме російська агресія проти України буде одним з пріоритетів Швеції в ОБСЄ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.

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До слова, і сама Анн Лінде наголошувала на пріоритетності українського питання, виступаючи на міністерській зустрічі ОБСЄ перед набуттям нових повноважень. Вона запевнила, що продовжить пошуки стійкого рішення завершення конфлікту.

Це рішення має повністю відповідати принципам суверенітету, територіальної цілісності, єдності й незалежності України в її міжнародно визнаних кордонах, тобто включаючи Крим і Севастополь,

– заявила очільниця шведського МЗС.

Крім того, видання зазначає, що попередні очільники ОБСЄ в перші дні роботи відвідували Україну, зокрема лінію розмежування на Донбасі. Анн Лінде не стане виключенням і приїде в Україну протягом січня.

Реакція України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав шведську дипломатку з призначенням і наголосив, що чекає зустрічі в Києві, аби обговорити подальшу співпрацю.

Водночас українська делегація в ТКГ наголосила, що Швеція традиційно підтримувала Україну та є одним із найбільших наших друзів.

"Очікуємо Анн Лінде в Києві вже цього місяця. Розраховуємо, що цей візит буде важливою нагодою очільниці ОБСЄ побачити на власні очі наслідки збройної агресії, що триває, та тимчасової окупації Росією частин території України", – підкреслила українська делегація.

Коротко про ОБСЄ та її роль у війні: