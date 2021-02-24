Українці загалом схвалюють санкції щодо Медведчука: прихильники Шарія, Мураєва та ОПЗЖ – проти

24 лютого 2021 , 13:14
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Джерело:

соціологічна група "Рейтинг"

Багато хто з українців чув про санкції, накладені на лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко. І більшість підтримує такі обмеження. Щоправда, є і такі, хто висловлюється проти.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели 22 – 23 лютого. Загалом опитали 2 500 людей.

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Чи чули українці про санкції проти Медведчука

  • Так, багато чув – 40%.
  • Так, щось чув про це – 35%.
  • Ні, вперше чую (важко відповісти) – 25%.

Чи підтримуєте Ви ці санкції

  • Так – 58%.
  • Ні – 28%.
  • Важко відповісти – 14%.

Ті, хто підтримує

  • Знають про рішення – 73%.
  • Щось чули – 59%.
  • Не знають – 33%.

Ті, хто не підтримує

  • Знають про рішення – 23%.
  • Щось чули – 29%.
  • Не знають – 35%.

Інші цікаві моменти

  • У всіх регіонах заявляли, що чули, здебільшого люди у віці 40 років. Натомість нічого не знає про це молодь – в середньому 23 – 25 років.
  • Серед тих, хто чув – найбільше прихильників "Європейської Солідарності". Далі йдуть "Сила і честь", "Наші" ексрегіонала Мураєва, "Партія Шарія", "Українська стратегія" колишнього прем'єра Гройсмана та "Голос".

Чи чули українці про санкції проти Медведчука: поділ за віком, регіонами та електоральні симпатії / Cкриншот 24 каналу

Представники яких партії найбільше підтримують це рішення

  • "Європейська Солідарність" – 86%.
  • "Свобода" – 83%
  • "Голос" – 81%.
  • "Сила і честь" – 78%.
  • "Українська стратегія" – 76%.
  • "Слуга народу" – 71%.
  • "Батьківщина" – 61%.
  • УДАР – 60%.
  • "За майбутнє" – 59%.
  • "Радикальна партія" – 54%.

Хто не підтримує

  • "Наші" – 21%.
  • ОПЗЖ – 15%.
  • "Партія Шарія" – 13%.


Санкції проти Медведчука: електоральні симпатії / Cкриншот 24 каналу

Докладніше про вищевказане опитування

  • Участь у дослідженні брало населення України віком від 18 років.
  • Опитування проводили в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
  • Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Мовиться про телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.
  • Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю – 0,95: не більше ніж 2,0%.

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Санкції проти Медведчука: головне

  • РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.
  • Загалом санкції застосують проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять і 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.
  • Крім того, обмеження застосують до компаній, які обслуговують ці літаки. Вони розташовуються в Росії, Молдові та Україні. За словами голови СБУ Івана Баканова, ці фірми мають стосунок до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Проти них запровадили санкції наприкінці січня.
  • 2 лютого РНБО застосувала санкції проти Тараса Козака. Також під удар потрапили телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна", які належать Козаку, але де-факто ними володіє Медведчук.