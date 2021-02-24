Українці загалом схвалюють санкції щодо Медведчука: прихильники Шарія, Мураєва та ОПЗЖ – проти
Багато хто з українців чув про санкції, накладені на лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко. І більшість підтримує такі обмеження. Щоправда, є і такі, хто висловлюється проти.
Джерело:соціологічна група "Рейтинг"
Про це свідчать результати дослідження, яке провели 22 – 23 лютого. Загалом опитали 2 500 людей.
Радимо ознайомитися Імперія, збудована на дружбі з Путіним: за що Медведчук потрапив під санкції
Чи чули українці про санкції проти Медведчука
- Так, багато чув – 40%.
- Так, щось чув про це – 35%.
- Ні, вперше чую (важко відповісти) – 25%.
Чи підтримуєте Ви ці санкції
- Так – 58%.
- Ні – 28%.
- Важко відповісти – 14%.
- Знають про рішення – 73%.
- Щось чули – 59%.
- Не знають – 33%.
Ті, хто не підтримує
- Знають про рішення – 23%.
- Щось чули – 29%.
- Не знають – 35%.
Інші цікаві моменти
- У всіх регіонах заявляли, що чули, здебільшого люди у віці 40 років. Натомість нічого не знає про це молодь – в середньому 23 – 25 років.
- Серед тих, хто чув – найбільше прихильників "Європейської Солідарності". Далі йдуть "Сила і честь", "Наші" ексрегіонала Мураєва, "Партія Шарія", "Українська стратегія" колишнього прем'єра Гройсмана та "Голос".
Чи чули українці про санкції проти Медведчука: поділ за віком, регіонами та електоральні симпатії / Cкриншот 24 каналу
Представники яких партії найбільше підтримують це рішення
- "Європейська Солідарність" – 86%.
- "Свобода" – 83%
- "Голос" – 81%.
- "Сила і честь" – 78%.
- "Українська стратегія" – 76%.
- "Слуга народу" – 71%.
- "Батьківщина" – 61%.
- УДАР – 60%.
- "За майбутнє" – 59%.
- "Радикальна партія" – 54%.
Хто не підтримує
- "Наші" – 21%.
- ОПЗЖ – 15%.
- "Партія Шарія" – 13%.
Санкції проти Медведчука: електоральні симпатії / Cкриншот 24 каналу
Докладніше про вищевказане опитування
- Участь у дослідженні брало населення України віком від 18 років.
- Опитування проводили в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка – репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
- Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Мовиться про телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів.
- Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю – 0,95: не більше ніж 2,0%.
До теми Вказівка США та конфлікт олігархів: що українці думають про санкції проти Медведчука
Санкції проти Медведчука: головне
- РНБО 19 лютого наклала санкції на нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко терміном на 3 роки.
- Загалом санкції застосують проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкції потраплять і 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви.
- Крім того, обмеження застосують до компаній, які обслуговують ці літаки. Вони розташовуються в Росії, Молдові та Україні. За словами голови СБУ Івана Баканова, ці фірми мають стосунок до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Проти них запровадили санкції наприкінці січня.
- Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують із Медведчуком.
- 2 лютого РНБО застосувала санкції проти Тараса Козака. Також під удар потрапили телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна", які належать Козаку, але де-факто ними володіє Медведчук.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter