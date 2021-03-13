Президент Володимир Зеленський заявив, що команду "слуг народу" поступово очищають від "засланих козачків та випадкових людей". Ці слова глави держави вже прокоментували у керівництво політсили.

Зокрема, голова політради "Слуги народу" Давид Арахамія підкреслив, що "засланих козачків" у президентській політсилі шукають завжди.

Що казав президент Очищаємо команду від засланих козачків, – Зеленський виступив на з'їзді "слуг"

"У нас є система моніторингу – "Великий брат". Вона дає можливість аналізувати голосування, зокрема – у парламентських комітетах", – наголосив Арахамія.

Довідка. "Великий брат" – це назва спеціального програмного забезпечення на основі штучного інтелекту. Ця система відстежує аномалії під час голосувань "слуг".

Голова політради партії пояснив, що "Великий брат" дозволяє бачити, хто дотримується програмних обіцянок перед виборцями, а хто відчув, що є самостійним гравцем та перестав це робити.

Якщо людина перестала... В нас це динамічно, як і в будь-якої іншої політсили. Хтось відколюється, хтось навпаки – виправляється. Ми працюємо завжди над цим процесом,

– додав Арахамія.

Й підкреслив, якщо все ж таки доходить до якогось певного максимуму, у такому випадку людину виключають з фракції. За його словами, таке у "Слузі народу" відбулося вже 5 разів.

Це не "полювання на відьом", – Корнієнко

За словами лідера партії Олександра Корнієнка, з часом усі рішення щодо людей, про яких говорив Зеленський, будуть ухвалені та озвучені. Цим активно займатимуться як у Раді, так і в регіонах.

Мовиться не про чергове "полювання на відьом", а більше про принципи. Я зрозумів ідею президента в тому, що ми маємо бути сильними,

– вважає Корнієнко.

"А сильними ми можемо бути лише тоді, коли ми єдині, коли зсередини нас нічого не підточує – у моральному, ідеологічному та організаційному планах", – пояснив нардеп.

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Арахамія також підкреслив, що питання навіть не у конкретних персоналіях. Мовляв, це – черговий та правильний натяк від Зеленського щодо того, що гірше ніж зсередини розвалити щось неможливо.