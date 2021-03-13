Ми шукаємо засланих козачків завжди, – Арахамія про слова Зеленського
Президент Володимир Зеленський заявив, що команду "слуг народу" поступово очищають від "засланих козачків та випадкових людей". Ці слова глави держави вже прокоментували у керівництво політсили.
Джерело:"Слуга народу"
Зокрема, голова політради "Слуги народу" Давид Арахамія підкреслив, що "засланих козачків" у президентській політсилі шукають завжди.
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"У нас є система моніторингу – "Великий брат". Вона дає можливість аналізувати голосування, зокрема – у парламентських комітетах", – наголосив Арахамія.
Голова політради партії пояснив, що "Великий брат" дозволяє бачити, хто дотримується програмних обіцянок перед виборцями, а хто відчув, що є самостійним гравцем та перестав це робити.
Якщо людина перестала... В нас це динамічно, як і в будь-якої іншої політсили. Хтось відколюється, хтось навпаки – виправляється. Ми працюємо завжди над цим процесом,
– додав Арахамія.
Й підкреслив, якщо все ж таки доходить до якогось певного максимуму, у такому випадку людину виключають з фракції. За його словами, таке у "Слузі народу" відбулося вже 5 разів.
Це не "полювання на відьом", – Корнієнко
За словами лідера партії Олександра Корнієнка, з часом усі рішення щодо людей, про яких говорив Зеленський, будуть ухвалені та озвучені. Цим активно займатимуться як у Раді, так і в регіонах.
Мовиться не про чергове "полювання на відьом", а більше про принципи. Я зрозумів ідею президента в тому, що ми маємо бути сильними,
– вважає Корнієнко.
"А сильними ми можемо бути лише тоді, коли ми єдині, коли зсередини нас нічого не підточує – у моральному, ідеологічному та організаційному планах", – пояснив нардеп.
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Арахамія також підкреслив, що питання навіть не у конкретних персоналіях. Мовляв, це – черговий та правильний натяк від Зеленського щодо того, що гірше ніж зсередини розвалити щось неможливо.
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