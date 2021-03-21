Нетвереза косметологиня: у Києві дівчина на Range Rover влаштувала кілька ДТП

У Києві водійка Range Rover врізалася у чужий автомобіль. Очевидці розповіли, що горе-водійка була п'яною та намагалася відкупитися від постраждалих.

Коли на місце ДТП викликали правоохоронців, нетвереза водійка іномарки зникла.

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Стояли на світлофорі, на червоному, і ззаду в нас врізається дівчина на Range Rover. Виходить п'яна жінка, плаче, намагається відкупитися, але ми викликаємо поліцію і вона їде з місця ДТП

– мовиться у повідомленні.

Постраждалі розповіли, що "після приїзду поліції, виявилося, що ми не перші в кого вона сьогодні в'їхала і звалила".

У мережі розповіли, що винуватицю ДТП звуть Людмила. Вона – 1986 року народження. Горе-водійка працює косметологом.

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