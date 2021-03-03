Шуфрич заявив, що команда Медведчука готує ще один проросійський канал

Після блокування "112 Україна", NewsOne та ZIK їхні працівники запустили новий телеканал – "Перший незалежний". Проте, схоже, що вони вирішили не обмежуватися лише одним медіа.

Про це народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив в ефірі "Першого незалежного". Водночас він не уточнив про які часові рамки мовиться.

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Представник "Опозиційної платформи – За життя" впевнений, що українська влада не зможе заблокувати роботу цього нового телеканалу.

У мене є інформація, що ви скоро будете мати можливість працювати на ще одному каналі. Невже вони і його закриватимуть? І у який спосіб?,

– зазначив він.

Зауважимо, що "Перший незалежний" почав своє мовлення ввечері 26 лютого, після цього його одразу почали блокувати провайдери. Зараз його ефір транслюють лише на ютуб-каналі.



Що відомо про "Перший незалежний" / Інфографіка 24 каналу

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