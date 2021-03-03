Шуфрич заявив, що команда Медведчука готує ще один проросійський канал
Після блокування "112 Україна", NewsOne та ZIK їхні працівники запустили новий телеканал – "Перший незалежний". Проте, схоже, що вони вирішили не обмежуватися лише одним медіа.
Джерело:24 канал
Про це народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявив в ефірі "Першого незалежного". Водночас він не уточнив про які часові рамки мовиться.
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Представник "Опозиційної платформи – За життя" впевнений, що українська влада не зможе заблокувати роботу цього нового телеканалу.
У мене є інформація, що ви скоро будете мати можливість працювати на ще одному каналі. Невже вони і його закриватимуть? І у який спосіб?,
– зазначив він.
Зауважимо, що "Перший незалежний" почав своє мовлення ввечері 26 лютого, після цього його одразу почали блокувати провайдери. Зараз його ефір транслюють лише на ютуб-каналі.
Що відомо про "Перший незалежний" / Інфографіка 24 каналу
Блокування каналів, пов'язаних з Медведчуком: основне
- 2 лютого президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо нардепа Тараса Козака та телеканалів його соратника Віктора Медведчука.
- Мовиться про "112 Україна", NewsOne та ZIK, які згідно з документами офіційно належать саме Козаку. Згодом і сам Медведчук з дружиною Марченко потрапив під санкції РНБО.
- Після того, як заблоковані канали припинили мовлення, 100 їхніх співробітників створили новий телеканал. Зробили вони це на базі львівського "Першого незалежного".
- Аби повернутися в ефір, вони створили нову компанію зі статутним капіталом у 100 гривень. Її назвали ТОВ "Медіахолдинг "Новини".
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