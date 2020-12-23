Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка передбачає збільшення розміру штрафів за порушення самоізоляції та обсервації. Якщо Верховна Рада прийме відповідний законопроєкт, за таке порушення потрібно буде викласти від 3 400 до 8 500 гривень.

Рішення посилити відповідальність за порушення самоізоляції та обсервації, збільшивши штрафи за це, Кабмін прийняв на засіданні 23 грудня, повідомляє 24 канал.

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В уряді вважають, що частина хворих на COVID-19, які переносять легку форму або не мають симптомів, нехтують правилами самоізоляції. Тому необхідно встановити відповідальність за це.

Порушення порядку самоізоляції, обсервації, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, тягне за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

– йдеться у тексті документу.

Тобто за порушення потрібно буде викласти від 3 400 до 8 500 гривень.

Однак для впровадження таких змін потрібно, аби за них проголосувала Верховна Рада.

До слова, за самоізоляцією українців стежили за допомогою додатку "Дій вдома".

Зверніть увагу! Раніше нардепи ухвалили закон, який передбачає штрафи за допуск людей без масок у громадський транспорт та приміщення на період карантину. Перевізників та заклади штрафуватимуть на 3 400 – 5 100 гривень.