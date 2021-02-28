В українському парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає введення штрафів за образу правохоронців при виконанні службових обов'язків. "Криве слово" у бік поліцейського може обійтись від 340 до 680 гривень, або громадськими роботами.

Законопроєкт №5050-1 зареєстрували у парламенті ще 24 лютого. Актуально "Слуги" внесли у Раду законопроєкт про колабораціонізм: про що він Авторами законопроєкту є одразу низка нардепів: від "Слуги народу" – В'ячеслав Медяник, Дмитро Припутень та Максим Павлюк, депутат від групи "Довіра" Володимир Арешонков та член фракції партії "ОПЗЖ" Григорій Мамка. За образу кого пропонують штрафувати: поліцейських,

працівників Державної прикордонної служби,

членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. Які покарання передбачає законопроєкт: За публічну образу пропонують штрафувати від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 340 до 680 гривень ) або громадськими роботами від 20 до 30 годин.

) або громадськими роботами від 20 до 30 годин. За злісну непокору правоохоронцям під час виконання ними службових обов'язків збільшити штрафи – від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 850 – 1700 гривень ) або громадські/виправні роботи.

) або громадські/виправні роботи. Збільшити штрафи за дрібне хуліганство до 170 – 510 гривень .

. Збільшити штрафи за публічні заклики до невиконання законних розпоряджень правоохоронців, якщо це призводить до порушення громадського порядку до 510 – 850 гривень або виправні чи громадські роботи. Дані з проєкту "Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів"