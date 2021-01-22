За недотримання маскового режиму в Україні правоохоронці склали понад 78 тисяч адміністративних постанов. За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, лише так вдалось досягнути того, щоб люди носили засоби захисту у транспорті та закритих приміщеннях.

Більше ніж 20 тисяч поліцейських перехворіли COVID-19

Серед поліцейських уже перехворіли на коронавірус 15 тисяч осіб, 21 людина – померла. Про це Клименко розповів в інтерв'ю Українським новинам.

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Це молоді люди, до 40 років. Частина з тих, хто вже перехворів на коронавірус мають інші проблеми зі здоров'ям. Ми серйозно ставимося до цієї проблеми. Введено карантин чи ні – ми виконуємо свою функцію, в першу чергу,

– наголосив Клименко.

Щодо дискусійного питання – чи була необхідність вводити карантин вихідного дня, то, зазначив глава Нацполіції, правоохоронці таких оцінок давати не можуть. Щодо місцевої влади, яка не підтримала цей крок уряду, то в роботу правоохоронці вона не втручалась.

Це були просто політичні заяви. Дійсно, в деяких випадках довелося відкривати кримінальні провадження. Але, в подальшому, в їх діях злочину не було,

– додав Клименко.

Також очільник Нацполіції запевнив, що у разі, якби Кабмін вирішив продовжити локдаун, то правоохоронці таке рішення виконували б.

В Україні штрафують за допуск в заклади без масок

Зазначимо, що з 14 січня в Україні вступив у дію закон. Згідно з ним для представників бізнесу, які впускають у свої заклади осіб без масок, ввели штрафи. Положення закону також стосуються громадського транспорту.

Які штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу