До соціального проекту активно підключаються обласні центри та міста, які хочуть контролювати рівень безпеки дорожнього руху, на стадії впровадження – столиця України.

Мультифункціональний сервіс для українських водіїв Штрафи UA запустив національну програму формування культури відповідального водіння в Україні. Для реалізації такої можливості використовується віджет, який встановлюється на сайтах адміністрацій, повідомляє 24 канал. Одним з піонерів новації стала Херсонська область.

Дослідження Скільки водіїв в Україні користуються ременями безпеки

70% водіїв порушують правила

Цей додаток формує і публікує в режимі реального часу рейтинг безпеки руху, статистичні дані щодо кількості та видів порушень ПДР і стилю водіння.

В Україні критична ситуація зі штрафами і порушеннями ПДР, тому контроль рівня безпечного водіння – одне з важливих завдань для міських адміністрацій і обласних центрів.

Згідно з нашими даними, приблизно 70% водіїв порушують правила дорожнього руху хоча б один раз на місяць. Наприклад, в середньому 35% розмовляють під час водіння за допомогою мобільного зв'язку. Тільки за жовтень було нараховано 340 тис. штрафів на суму 96 млн грн. Тому ми розуміємо, наскільки важливо формувати культуру усвідомленого водіння, діючи водночас комплексно, – говорить засновник сервісу Штрафи UA Денис Дмитров.

Одними з перших до неї приєдналися адміністрації Одеської та Херсонської областей, а також міста Южне. Триває процес підключення у Києві.

Який виглядає віджет / Скриншот с сайту Херсонської ОДА

Що контролюють

Для збору і формування статистики порушень ПДР використовується віджет, який встановлюється на сайтах адміністрацій. Він формує статистичні дані щодо кількості та видів порушень ПДР, середньої швидкості автомобілів в місті, витрати палива, стилю водіння тощо, розраховує рейтинг безпеки руху й публікує ці дані в режимі реального часу. Збір інформації для віджету здійснюється за допомогою функції "Безпечне водіння", яка є частиною сервісу для смартфону Штрафи UA (поки тільки для користувачів iPhone).

Скриншот с сайту Херсонської ОДА

Скриншот с сайту Херсонської ОДА

"Ми ставимо для себе пріоритет – формування статусу області з високим рівнем безпеки дорожнього руху, – зазначає начальник ІТ управління херсонської обласної адміністрації Микола Якименко. – Національна програма формування культури відповідального водіння створює у людей розуміння, що кожен учасник дорожнього руху може зробити свій внесок у поліпшення ситуації на дорогах і запобігти сумним наслідкам. Отже, ми зможемо більш якісно управляти ситуацією з аваріями. А водії зможуть усвідомлено ставитися до свого стилю водіння".

Також наразі ведеться робота з реалізації проєкту в Києві. Одним з найбільш частих порушень у місті є рух смугою для громадського транспорту. Тому Штрафи UA розробили окремий показник для столиці. Це дозволить більш чітко розуміти тенденції, аналізувати причини, та покращувати ситуацію на київських дорогах.

Аналітичний віджет реалізований за партнерської підтримки Офісу ефективного регулювання BRDO і компанії RBC Group на базі BI-платформи Qlik Sense.