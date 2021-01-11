У 2020 році народні депутати заплатили понад 30 мільйонів гривень штрафу за свої прогули у Верховній Раді. Гроші повернули в державний бюджет України.

Якщо відсоток голосувань за місяць в депутата менше, ніж 70%, то він не отримує 42 тисяч гривень до зарплати. Про це розповів депутат від партії "Слуга народу" Павло Фролов в ефірі одного з українськиз телеканалів, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Покарати поки не вдалося: найгучніші випадки кнопкодавства за 2020 рік

"Ми передбачили в цьому скликанні дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету... Так, наприклад, у минулому році десь понад 30 мільйонів гривень зекономлено і повернуто в бюджет. Такої практики не було", – розповів Фролов.

Довідка. Всього протягом 2020 року Верховна Рада провела 89 пленарних засідань

Хто найбільше прогулював пленарні засідання

Найбільшими прогульниками стали депутати фракцій "За майбутнє" та "Опозиційної платформи – За життя". Найвідповідальніше до своєї роботи ставилися нардепи від партій "Слуга народу" та "Європейська Солідарність".



Головні прогульники Ради / Інфографіка 24 каналу