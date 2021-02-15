Зі штрафами за невикористання української мови потрібно зачекати, – Ткаченко

Олександр Ткаченко вважає, що перед тим, як штрафувати людей за невикористання української мови, потрібно розробити програму підтримки мови та її промоції. Міністр культури вважає, що вона має тривати приблизно 2 – 3 роки.

В Україні зараз працюють над програмою з підтримки та промоції української мови, розрахованою до 2027 року. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів в інтерв'ю виданню.

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Програма пропаганди української

Ця програма передбачає безкоштовні курси української мови, а також видання книг та словників. За словами Ткаченка, у 2021 році також запустили платформу з вивчення української мови онлайн.

Однак міністр уточнив, що гроші на програму не виділені, адже спершу вона має бути затверджена як концепція.

Ткаченко звернув увагу на те, що програму підтримки української мови мали прийняти, згідно з указом Петра Порошенка, ще на початку 2018 року.

Наразі ж послідовність дій така: спочатку приймають програму, після цього розрахують бюджет.

Чому не варто поспішати зі штрафами за порушення мовного закону

Я б почекав зі штрафами за невикористання української мови,

– заявив міністр.

Він наголосив, що спершу потрібно провести 2- або 3-річну програму реальної промоції української мови. Це необхідно, аби люди, які її не знають, мали змогу "вивчити, зрозуміти та, можливо, полюбити" українську.

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Обов'язкове використання української мови у сфері обслуговування: коротко

З 16 січня 2021 року усі працівники сфери послуг повинні звертатися до клієнтів українською мовою. Однак якщо клієнт просить, можна використовувати й іншу мову.

За порушення закону передбачені штрафи – 5 100 – 6 800 гривень.

Карають порушників тільки у випадку повторного невиконання вимог закону.

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