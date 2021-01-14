В Україні 14 січня 2021 року набув чинності закон, який передбачає штрафи для представників бізнесу за допуск у заклади клієнтів без захисної маски. Однак їх виписуватимуть не правоохоронці, а представники інших органів.

Якщо клієнтові, який перебуває у приміщенні без маски, зробили зауваження, а він відмовляється її одягнути, то лише тоді викликатимуть поліцію. Про це розповіла пресофіцерка Нацполіції Мар'яна Рева в ефірі 24 каналу.

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За її словами, поліція не має повноважень складати жодних документів за штрафи щодо бізнесу. Водночас пресофіцерка припустила, що відповідні органи будуть визначати розмір штрафів для бізнесу, зважаючи на ступінь суспільної небезпеки.

Поліціянт встановлює розмір штрафу, якщо він виносить адмінпостанову,

– розповіла Рева.

Штрафи у транспорті та громадських місцях

Як зазначила пресофіцерка, якщо у громадському транспорті пасажир відмовляється одягнути маску, то водій може або попросити його вийти, або викликати поліцію. За її словами, вже правоохоронці реагуватимуть на порушення та говоритимуть з особою.

Працівниця Нацполіції зауважила, якщо людина перебуває у закладі громадського харчування, то за столом вона може перебувати без маски, однак пересуватися приміщенням без засобу індивідуального захисту заборонено.

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Рева розповіла, що поліціянти щодня проводять близько тисячі рейдових перевірок у громадських місцях. До складу рейдових груп також залучені співробітники Держпродспоживслужби, муніципальних інспекцій та органів місцевого самоврядування.

"Люди або виконують карантинні обмеження, або покидають приміщення відповідної торговельної зали", – заявила працівниця Нацполіції.

За її словами, у протилежному випадку потрібно викликати поліціянтів, які у разі необхідності винесуть адмінпостанову.

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Рева також зазначила, що працівники Нацполіції першочергово намагаються пояснити людям, для чого потрібно носити маску та дотримуватись дистанції. Втім, якщо особа не реагує на це та поводиться агресивно, то правоохоронці складають адмінпостанови за порушення карантину.

Штрафи за допуск осіб без масок: коротко