Штовханина під Офісом Президента: в Україні відновилися тарифні протести – фото, відео

У великих містах України 25 січня люди знову вийшли на вулиці з вимогою до влади знизити тарифи. Здебільшого люди збираються під стінами обласних адміністрацій. Щоправда, у кількох регіонах протестувальники перекрили дороги.
Джерело: 24 канал
Тарифні протести відбуваються, зокрема, у Києві, Львові, Чернівцях, а також на Полтавщині, Житомирщині та Херсонщині. Про це повідомляє 24 канал.
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Під ОПУ зібралося приблизно 200 людей. Протестувальники виступають за зниження цін на газ. Далі вони планують влаштувати автопробіг до державної резиденції президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі.
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Зауважимо, що під час протесту сталась штовханина між правоохоронцями та протестувальниками. Однак за деякий час ситуація стабілізувалася. Зараз на місці за порядком стежать десятки представників поліції та МВС.
Раніше через заплановані акції протесту в центрі столиці, зокрема в урядовому кварталі поліція та Національна гвардія перейшли на посилене чергування.
Тарифні протести під ОПУ: що там відбувалося / Фото 24 каналу
Туди прийшли приблизно 20 – 30 людей. Вони вимагають направляти газ українського видобутку виключно на потреби українських споживачів.
Додамо, що акція проходила за негоди – падав мокрий сніг.
Тарифна акція під ОДА / Фото видання "Четверта студія"
Перекрили рух приблизно пів сотні людей. Щоправда, час від часу мітингувальники деякі авто пропускають. За їхніми словами, вони повторюватимуть перекриття приблизно через кожних пів години.
Тарифні протести: перекриття траси Київ – Харків / Фото Суспільного
Вимога мітингувальників – відставка керівництва області та Нафтогазу.
Як мітингують проти підняття тарифів у Полтаві: дивіться відео
Під Чернівецькою облдержадміністрацією зібралось понад 100 людей. Вони вимагають знизити тарифи на газ, електроенергію та водопостачання. Як розповіли організатори, своєю акцією вони хочуть привернути увагу до проблеми високих тарифів, адже недостатньо знизити їх лише на період карантину.
Тарифний протест у Чернівцях / Фото телеграм-каналу "Х**** Чернівці"
До мітингувальників уже вийшов заступник голови адміністрації Богдан Ковалюк. Він наголосив, скасувати тариф на доставку палива – неможливо, адже за ці гроші обслуговують газові мережі. Водночас, підкреслив він Чернівецька ОДА не має повноважень формувати тарифи.
З якими плакатами стояли мітингувальники у Чернівцях / Фото Суспільного
Через підняття тарифів мітингувальники перекрили дорогу в Оршівцях / Фото Управління патрульної поліції у Чернівецькій області
Тут відбулося перекриття аж 2 державних трас. Мовиться про:
Люди перекривають дороги на Харківщині / Фото Status Quo
Але саме біля урядової установи мітингувальники вийшли на вулицю Велику Бердичівську та перекрили дорогу.
Тарифний протест у Житомирі / Фото Zhitomir.INFO
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