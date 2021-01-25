У великих містах України 25 січня люди знову вийшли на вулиці з вимогою до влади знизити тарифи. Здебільшого люди збираються під стінами обласних адміністрацій. Щоправда, у кількох регіонах протестувальники перекрили дороги.

Джерело: 24 канал

Тарифні протести відбуваються, зокрема, у Києві, Львові, Чернівцях, а також на Полтавщині, Житомирщині та Херсонщині. Про це повідомляє 24 канал.

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У Києві протести дісталися Офісу Президента

Під ОПУ зібралося приблизно 200 людей. Протестувальники виступають за зниження цін на газ. Далі вони планують влаштувати автопробіг до державної резиденції президента Володимира Зеленського в Конча-Заспі.

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Зауважимо, що під час протесту сталась штовханина між правоохоронцями та протестувальниками. Однак за деякий час ситуація стабілізувалася. Зараз на місці за порядком стежать десятки представників поліції та МВС.

Раніше через заплановані акції протесту в центрі столиці, зокрема в урядовому кварталі поліція та Національна гвардія перейшли на посилене чергування.

Тарифні протести під ОПУ: що там відбувалося / Фото 24 каналу

У Львові люди зібралися під ОДА

Туди прийшли приблизно 20 – 30 людей. Вони вимагають направляти газ українського видобутку виключно на потреби українських споживачів.

Додамо, що акція проходила за негоди – падав мокрий сніг.

Тарифна акція під ОДА / Фото видання "Четверта студія"

У Полтаві перекрили трасу Київ – Харків

Перекрили рух приблизно пів сотні людей. Щоправда, час від часу мітингувальники деякі авто пропускають. За їхніми словами, вони повторюватимуть перекриття приблизно через кожних пів години.



Тарифні протести: перекриття траси Київ – Харків / Фото Суспільного

Вимога мітингувальників – відставка керівництва області та Нафтогазу.

Як мітингують проти підняття тарифів у Полтаві: дивіться відео

"Задихнись, але заплати": тарифний протест у Чернівцях також влаштували під ОДА

Під Чернівецькою облдержадміністрацією зібралось понад 100 людей. Вони вимагають знизити тарифи на газ, електроенергію та водопостачання. Як розповіли організатори, своєю акцією вони хочуть привернути увагу до проблеми високих тарифів, адже недостатньо знизити їх лише на період карантину.



Тарифний протест у Чернівцях / Фото телеграм-каналу "Х**** Чернівці"

До мітингувальників уже вийшов заступник голови адміністрації Богдан Ковалюк. Він наголосив, скасувати тариф на доставку палива – неможливо, адже за ці гроші обслуговують газові мережі. Водночас, підкреслив він Чернівецька ОДА не має повноважень формувати тарифи.



З якими плакатами стояли мітингувальники у Чернівцях / Фото Суспільного

Що ще відбувається на Буковині

Після акції під ОДА учасники запланували перекрити дорогу міжнародного значення в Мамаївцях.

Водночас у селі Оршівці Чернівецького району понад 20 людей уже перекрили дорогу національного значення Івано-Франківськ – Чернівці. Мітингувальники ходять пішохідним переходом та не пропускають авто.

Також дорогу перекривають в Бегерометі.



Через підняття тарифів мітингувальники перекрили дорогу в Оршівцях / Фото Управління патрульної поліції у Чернівецькій області

На Харківщині люди перекривають дороги

Тут відбулося перекриття аж 2 державних трас. Мовиться про:

дорогу Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта в районі Краснограда;

трасу Київ – Харків-Довжанський в Пісочині.



Люди перекривають дороги на Харківщині / Фото Status Quo

У Житомирі зібралися біля міськради

Але саме біля урядової установи мітингувальники вийшли на вулицю Велику Бердичівську та перекрили дорогу.

Тарифний протест у Житомирі / Фото Zhitomir.INFO

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Що цьому передувало

З 1 січня в Україні зросла ціна для населення як на газ, так і на електроенергію. Тому у багатьох містах проходили тарифні протести. Що відбувалося останнього разу – читайте за цим посиланням.

Тому Що відбувалося останнього разу – читайте за цим посиланням. 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати проєкт рішення про граничний рівень ціни на природний газ для населення на період карантину – 6,99 гривні за кубічний метр. Така ціна відповідає мінімальній ціні на українській біржі в січні 2021 року.

Така ціна відповідає мінімальній ціні на українській біржі в січні 2021 року. "Нафтогаз" того ж дня ввечері повідомив, що його газопостачальна компанія (ГПК) є готовою поставляти газ на таких умовах. Для клієнтів ГПК, які раніше оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубічний метр відповідно до умов договорів.

Для клієнтів ГПК, які раніше оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубічний метр відповідно до умов договорів. 18 січня уряд ухвалив рішення запровадити державне регулювання ціни на газ. Мовиться про фіксацію тієї самої ціни в 6,99 гривні.

Мовиться про фіксацію тієї самої ціни в 6,99 гривні. Прем'єр Денис Шмигаль зауважив, що тепер ціна на газ у середньому знизиться на 30%, а для деяких сімей – на 40%.

Також в уряді планують встановити граничний тариф на розподіл газу. Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр. Невдовзі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити відповідне рішення.

Він не перевищуватиме 1,79 гривні за кубометр. Невдовзі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити відповідне рішення. 19 січня НКРЕКП схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Ціни впали на 5 – 30% і відтепер становитимуть 1,66 – 1,79 гривні без ПДВ.

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Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу