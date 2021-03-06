Штормове попередження: Україна потерпатиме від поривів вітру
Рятувальники попередили, що у неділю, 7 березня, фактично усі регіони України потерпатимуть від поривів вітру. Він сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.
Джерело:ДСНС
У Карпатах – до 30 метрів за секунду.
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У Києві оголосили І рівень небезпеки – жовтий. Там вітер досягне швидкості 15 – 20 метрів за секунду. Така ж ситуація буде в усьому регіоні.
Рятувальники просять українців бути уважними та обережними.
Які ще прогнози на 7 березня
- На Півночі України синоптики обіцяють мокрий сніг. Сніжитиме у Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Волинській та Рівненській областях.
- Температура повітря у низці регіонів різко опуститься.
- У високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти лавини.
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