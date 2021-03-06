Рятувальники попередили, що у неділю, 7 березня, фактично усі регіони України потерпатимуть від поривів вітру. Він сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.

У Карпатах – до 30 метрів за секунду.

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У Києві оголосили І рівень небезпеки – жовтий. Там вітер досягне швидкості 15 – 20 метрів за секунду. Така ж ситуація буде в усьому регіоні.

Рятувальники просять українців бути уважними та обережними.

Які ще прогнози на 7 березня

На Півночі України синоптики обіцяють мокрий сніг. Сніжитиме у Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Волинській та Рівненській областях.

Температура повітря у низці регіонів різко опуститься.

У високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти лавини.

Зверніть увагу! Хоча в Україну прийшло потепління, у Карпатах досі морози. Зокрема, у суботу, 6 березня, на вершині гори Піп Іван зафіксували -15 градусів. Там було хмарно з проясненнями.