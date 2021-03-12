Майже по всій Україні оголосили штормове попередження на 12 березня. У регіонах вирує сильний вітер, а на дорогах є ожеледиця. Негода вже наробила лиха у деяких областях.

Негода панує в Україні ще від ночі. Спокійно лише у східних областях.

До теми Пориви вітру та ожеледиця: в Одесі оголосили штормове попередження

Пориви вітру сягають 15 – 20 метрів за секунду. На дорогах країни – ожеледиця, а в Карпатах – хуртовини. Рівень небезпечності оцінюють як жовтий.

Що відбувається у Києві

Погана погода охопила і столицю. Прогнозують похолодання, сніг та шквальний вітер. Мер Києва Віталій Кличко закликав скоротити робочий день.

За його словами, це потрібно, аби уникнути заторів та зменшити навантаження на громадський транспорт, у роботі якого можуть бути перебої через негоду.

Які наслідки негоди

В Одесі почався "деревопад". Вітер повалив деякі дерева. Навіть є випадки, коли вони пошкодили автівки. До речі, синоптики попередили одеситів, що вітер протягом кількох годин посилюватиметься.

У західних областях замело дороги. Довелось залучати техніку для очищення шляхів.

Яка погода буде далі

Прогноз погоди на 13 березня більш втішний. В Україні значно потеплішає. Температура повітря досягатиме +5...+10 градусів. Натомість на Сході навпаки стане холодніше. Дощі прогнозують на Півдні.

Вітер буде слабшим – 7 – 12 метрів за секунду.



Штормове попередження / Карта Укргідрометцетру