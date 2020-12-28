Українців попередили про потенційно небезпечні погодні умови у вівторок, 29 грудня. На майже всі території країни очікуються потужні вітри, подекуди зі швидкістю 25 – метрів за секунду.

Про небезпечні погодні умови в Україні попереджають ДСНС й Укргідрометцентр. Зверніть увагу Якою буде погода на Новий рік: що кажуть синоптики До якої небезпеки готуватися: Майже всю територію України накриє потужний вітер.

Загалом його швидкість становитиме 15 – 20 метрів за секунду, а в Карпатах ситуація ще гірша: 25 – 30 метрів за секунду.

Крім того, на дорогах України потрібно готуватися до ожеледиці.

Очікується І рівень небезпеки – жовтий. Де чекати негоду: Негода вдарить по всій території України, крім крайніх східних областей – Харківської, Донецької та Луганської областей.

Найсильніші вітри очікуються в Карпатах – у Закарпатській, Івано-Франківській і півдні Львівської областей.

Метеорологічне попередження 29 грудня / Карта Укргідрометцентру