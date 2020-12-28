Майже всю Україну накриють сильні вітри: де чекати негоду
Українців попередили про потенційно небезпечні погодні умови у вівторок, 29 грудня. На майже всі території країни очікуються потужні вітри, подекуди зі швидкістю 25 – метрів за секунду.
Про небезпечні погодні умови в Україні попереджають ДСНС й Укргідрометцентр.
Зверніть увагу Якою буде погода на Новий рік: що кажуть синоптики
До якої небезпеки готуватися:
- Майже всю територію України накриє потужний вітер.
- Загалом його швидкість становитиме 15 – 20 метрів за секунду, а в Карпатах ситуація ще гірша: 25 – 30 метрів за секунду.
- Крім того, на дорогах України потрібно готуватися до ожеледиці.
- Очікується І рівень небезпеки – жовтий.
Де чекати негоду:
- Негода вдарить по всій території України, крім крайніх східних областей – Харківської, Донецької та Луганської областей.
- Найсильніші вітри очікуються в Карпатах – у Закарпатській, Івано-Франківській і півдні Львівської областей.
Метеорологічне попередження 29 грудня / Карта Укргідрометцентру
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter