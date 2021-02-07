Одіозна Штепа хоче ліквідувати бібліотеки у Слов'янську: яка реакція Мінкульту

У Слов'янську хочуть скоротити штат бібліотекарів. Таку ініціативу висунули 2 депутати: скандальна Неля Штепа від "Партії миру та розвитку", яку звинувачують у сепаратизмі, та Олег Недава від "Наш край".

Недава пропонує бібліотекам Слов'янська працювати 2 дні на тиждень, Штепа ж переконує, що до бібліотеки-філіалу №4 взагалі ніхто не ходить.

До речі Ексрегіоналку Штепу позбавлять депутатського мандата у 2021 році

Жінка мала на увазі бібліотеку, що працює у 20-тисячному мікрорайоні. Зокрема, там проходять зустрічі з громадськими діячами, військовими та добровольцями.

Штепа та Невада стверджують, нібито це зекономить бюджет.

Яка реакція Мінкульту

У Міністерстві культури та інформполітики вже поговорили з місцевою владою. Міністр Олександр Ткаченко розповів, що відділ культури і територіальна громада виступили проти скорочення роботи бібліотек.

Зі свого боку заявляю – МКІП також цього не дозволить. Це не соціально-економічний розвиток міста, як заявляють ініціатори. І не економія бюджету. Це – прихований перший крок до реалізації бажання нав’язування своїх "ідеологічних наративів",

– наголосив Ткаченко.

Крім того, міністр нагадав, що ліквідовувати бібліотеку без погодження з МКІП – порушення "Закону про культуру".