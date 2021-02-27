У Штабі Об'єднаних сил пояснили чергове загострення на Донбасі

Джерело:пресцентр Об'єднаних сил
На Донбасі останнім часом зросла кількість обстрілів з боку бойовиків. У Штабі Об'єднаних сил це пов'язують із ротацією проросійських найманців.
За словами військових, бойовики продовжують провокувати українських воїнів на відкриття вогню у відповідь. Крім того, далі окупанти звинувачують Україну в порушенні режиму припинення вогню.
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У керівництві ОС наголосили, що для збройних формувань Росії вже стало звичною практикою відкривати вогонь одночасно запитуючи тишу. Також вони наголошують на обстрілах із боку українських захисників.
Суттєве збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України,
– зауважили українські військові.
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