На Донбасі останнім часом зросла кількість обстрілів з боку бойовиків. У Штабі Об'єднаних сил це пов'язують із ротацією проросійських найманців.

За словами військових, бойовики продовжують провокувати українських воїнів на відкриття вогню у відповідь. Крім того, далі окупанти звинувачують Україну в порушенні режиму припинення вогню.

Важливо На Донбасі український боєць підірвався на осколковій міні

Деталі заяви Штабу

У керівництві ОС наголосили, що для збройних формувань Росії вже стало звичною практикою відкривати вогонь одночасно запитуючи тишу. Також вони наголошують на обстрілах із боку українських захисників.

Суттєве збільшення прицільних обстрілів, ймовірно, може означати здійснення ротації в російсько-окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях України,

– зауважили українські військові.

Як ситуація на Донбасі станом на вечір 27 лютого

Бойовики 5 разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил із різних видів зброї.

У районах Зайцевого, Південного та Водяного, що поблизу Донецька, бойовики здійснили прицільні обстріли зі стрілецької зброї.

Поблизу Пищевика окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а в передмісті Мар'їнки – зі снайперської зброї.

Неподалік Луганського український воїн отримав осколкові поранення. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії (ПОМ-2). Українському захиснику оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

Про усі факти порушення припинення вогню Україна повідомила представників ОБСЄ.

До речі Загострення на Донбасі: делегація в ТКГ чекає на реакцію держав-партнерів

Дивіться відео зведення про ситуацію на Донбасі станом на вечір 27 лютого

Що цьому передувало

Докладніше з ситуацією в зоні Об'єднаних сил можете ознайомитися за цим посиланням.



Окуповані території сходу України / Інфографіка 24 каналу