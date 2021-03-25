Прибічники опозиціонера Олексія Навального, які збирають росіян на акцію протесту, опублікували на своєму сайті мапу. На карті зображені окуповані українські території у складі Росії.

Змінювати мапу на сайті "Свободу Навальному" відмовились. Про порушення міжнародних норм їм вказав глава Меджлісу кримськотатарського населення Рефат Чубаров.

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Чубаров особисто написав Леоніду Волкову – помічнику Олексія Навального. Але той відмовився вносити будь-які зміни в опубліковану мапу на сайті штабу російського опозиціонера.

За моєю ініціативою в мене відбулася розмова з Леонідом Волковим. Я пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони Росії у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, забравши на зображенні півострів Крим з меж Росії,

– наголосив Чубаров.

Волков не відреагував на прохання

У своєму дописі на фейсбуці Чубаров не навів аргументів Волкова щодо відмови. Натомість він запропонував російському політику взяти участь в обговоренні цієї ситуації безпосередньо під своїм дописом.



Крим позначений як частина Росії / Скриншот з сайту "Свободу Навальному"

Водночас Волков нічого не відповів главі Меджлісу кримськотатарського населення.

Нагадаємо! Кілька років тому Навальний наголошував, що в Криму треба провести "нормальний референдум" і немає потреби його повертати "туди-сюди", адже півосторів "не бутерброд з ковбасою".

"Не хочу нікому читати жодних нотацій, обмежуся лише очевидним – хочете справедливості у себе вдома, припиніть мародерствувати в чужій хаті", – сказав Чубаров.