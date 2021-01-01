Проросійські бойовики обстріляли Водяне на Приазов'ї. Це трапилось у новорічну ніч. На землі залишились сліди від снарядів.

Обстріли розпочались 31 грудня о 23:00. Про наслідки розповіли у пресслужбі операції Об'єднаних сил.

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Військовослужбовець Вадим розповів, бойовики почали осбрілювати їх позиції у момент, коли за своїм часом вже зустріли Новий рік.

На позиції українськиї військових прилетіли 4 міни калібру 120 міліметрів. Рівно опівночі, коли Новий рік настав і в Україні, бойовики вистрілили ще 4 міни. Саме від них і залишились сліди в землі.

Активні обстріли почались з грудня

Військовий Вадим додав, що бойовики активно почали стріляти у позиції українців з початку грудня.

Спочатку стріляли хаотично – в поле, далеко від наших позицій. Зараз почали пристрілюватись. По 2 – 3 рази в тиждень. Вже замість будильника о 7:00 – 7:30 починають стріляти,

– сказав він.

Українські військові у новорічну ніч відкривали вогонь у відповідь.