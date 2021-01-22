Скандальне затримання ветеранки Вікторії Котеленець за підозрою у співпраці з бойовиками через особливості її зовнішності обурило користувачів українських соцмереж. Що відбувається – читайте у матеріалі.

Журналісти 24 каналу з'ясували все, що відомо про історії ветеранки Вікторії Котеленець, яку затримали у столиці.

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Хто така Вікторія Котеленець?

Вона – ветеранка Добровольчого українського корпусу ("Правий сектор", ДУК ПС) та Української добровольчої армії. Брала участь у війні на Донбасі у 2015-2017 роках. Мала позивний "Фортуна".

Вікторія Котеленець / Фото із Facebook

Вона народилась у 1989 році. На момент початку російсько-української війни жила у Донецьку. Наприкінці липня 2014 року Вікторія, після одного з артобстрілів, прийняла рішення виїхати разом із сином до Росії. Але не надовго. Вже у листопаді 2014 року вона повернулась до Донецька. Вже тоді вона спілкувалася з "Правий сектором" і мала бажання брати участь у звільненні Донбасу від окупаційних сил.

За словами військовослужбовиці та ветеранки ДУК Олени Білозерської, аби витягти дівчину з окупованих територій її майбутні бойові побратими організували цілу спецоперацію.

Вікторія в Інтернеті познайомилась із моїм побратимом, своїм майбутнім чоловіком – Анатолієм. Вони почали спілкуватись. Закохались. Далі наші хлопці допомогли їй перетнути лінію розмежування. По суті – організували спецоперацію та практично викрали її звідти,

– розказала Білозерська 24 каналу.

Після цього, як розказує Білозерська, Вікторія трохи побула із матір’ю та сином на підконтрольній Україні частині Донецької області. Наприкінці лютого 2015 року дівчина долучилась до лав добровольчого підрозділу.

"На початку вона була кухарем, якого потребував підрозділ. Але вона не довго була на цій посаді. Потім вона стала простим бійцем підрозділу. Вона постійно перебувала з нами у тих населених пунктах, де перебував підрозділ, на базах, мала бойові виїзди разом із нашим підрозділом. Все було добре, жодних нарікань на неї було", – каже військовослужбовиця.

Вікторія разом із чоловіком / Фото із Facebook

Вікторія вийшла заміж за свого побратима. У них народилась дитина. Її чоловік став лейтенантом Збройних сил України. Жити родина лишилась на Донеччині – в Олексієво-Дружківці.

Чому затримали ветеранку?

Тому що вона схожа на фото однієї з пособниць проросійських бойовиків.

Конвоїрка бойовиків / Скріншот відео параду

Народна депутатка і ветеранка-доброволець Яна Зінкевич повідомила, Котеленець 19 січня затримало Головне слідче управління при отриманні заслуженого посвідчення учасника бойових дій в Міністерстві ветеранів.

Її підозрюють у нібито конвоюванні українських полонених під час "параду" в Донецьку у 2014 році. За її словами, доброволець схожа на жінку, яка була присутня на параді у формі бойовиків "ДНР".

Що відомо про цей парад? Скандальний парад в окупованому Донецьку відбувася 24 серпня 2014 року – на День Незалежності України. Тоді центральними вулицями Донецька проросійські сепаратисти провели полонених українських військових. Їх привели на Площу Леніна у центрі міста, де їх ганьбив натовп, скандуючи солдатам образи і називаючи їх "фашистами".



Тоді міжнародні правозахисники заявили, що ця акція порушує Женевську конвенцію, яка вимагає гуманного і шанобливого ставлення до військовополонених.

Затриману ветеранку одразу відвезли до суду для обрання запобіжного заходу. Її підозрюють у вчиненні двох кримінальних правопорушень: створення воєнізованого формування та жорстоке поводження з полоненими. Покарання за перший злочин передбачає ув’язнення на термін від 3 до 8 років, за другий — від 8 до 12 років.

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Паралельно з арештом, квартиру Вікторії в Олексієво-Дружківці обшукали поліцейські. За словами матері ветеранки, її до квартири не пускали, попри те, що там лишались двоє маленьких дітей.

Запобіжний захід суд обрав у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 20 березня. Після рішення суду дівчину перевезли до Лук’янівського СІЗО. Крім того, за останньою інформаціює, 22 січня Печерський суд розгляне клопотання про арешт майна Котеленець.

Чи дійсно вона причетна до бойовиків?

Ні. Котеленець дійсно схожа на учасницю параду. Але на подібності облич із однією з "конвоїрок" її причетність до параду завершується.

Через цю очевидно схожість її вже перевіряли й служба безпеки "Правого сектору", і контррозвідка, і Служба безпеки України. На додаток, СБУ проводила таку перевірку кілька разів. Вона вже надавала всі необхідні роз’яснення. Фактів співпраці дівчини із бойовиками жодного разу встановлено не було.

Як пояснюють її мама та чоловік, участь Вікторії у параді неможлива апріорі. На момент проведення скандального параду, дівчина перебувала за тисячі кілометрів від Донецька та мала зовсім іншу зачіску – її волосся було коротким та темним. До речі, відповідні знімки із маркуванням дати вона неодноразово публікувала у соцмережах.

Так виглядала Вікторія у 2014 році за кілька днів до параду / Фото із Facebook

Разом із тим, ще у 2014 році волонтери встановили особу "конвоїрки". За даними сайту "Миротворець" – це жителька Донецька Ольга Сухова.

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Після затримання ветеранки "Миротворець" також перевірив схожість Котеленець та конвоїра на розпізнавання облич Neuroidentigraph, якою неодноразово користувався раніше. Цього разу система показала нульовий результат.

Що не так із її затриманням?

Воно було організовано надто показово і надто принизливо. Ветеранку затримали на території Міністерства, де вона щойно отримала посвідчення учасниці бойових дій. Воно видається після ретельної перевірки бойового шляху претендента. Перевірку проводить міжвідомча комісія, куди, серед іншого, входять і представники МВС, і представники СБУ.

Якщо претензії до ветеранки виникли ще на етапі перевірки – незрозуміло, чому її не затримали одразу. Якщо на етапі перевірки питань не виникло – незрозуміло, яка саме інформація спонукала до висування підозри. Крім того, незрозуміло, чому саме поліція займається справою про жорстоке поводження з полоненими, якщо відповідна стаття – підслідність СБУ.

За словами адвоката Віталія Цукура, ця справа розслідується з початку 2020 року. Підозру висунуто на підставі того, що четверо свідків – колишні українські військовополонені, які брали участь у так званому "параді", "упізнали" Вікторію по фото. При цьому, за його словами, "фото для ідентифікації, надані свідкам, були спеціально підібрані так, що зі всіх жінок, яких показали на фото, зовнішню схожість з "конвоїршею" мала лише Котеленець".

Також, за словами адвоката, навіть експерт криміналістичного центру поліції, який дав висновок щодо подібності двох жінок, вказує, що по 2/3 фото не можна зробити чіткий висновок, вона чи не вона.

Окреме обурення ветеранської спільноти викликало затримання після щойно отриманого УБД. Це посвідчення – особливо важливе для добровольців, вони роками домагались права на його отримання. Прецедент із Котеленець нівелює всі ці зусилля та сприймається як підкреслена неповага до ветеранів з боку поліції.

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Особливої пікантності затриманню ветеранки надає той факт що воно відбулось на території відомства, яке займається захистом та забезпеченням прав ветеранів.

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Отримати коментарів від представників МВС чи Мінветеранів, аби зрозуміти, чому затримання відбулось саме зараз та саме у таких спосіб сайту 24 каналу не вдалось. Однак в обох міністерствах запевнили, що найближчим часом оприлюднять свої офіційні позиції щодо цієї справи.

Зараз адвокат готується подати апеляцію на рішення суду. За його словами, Котелець затримали із численними процесуальними порушеннями.