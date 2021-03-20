Чи буде шокове підвищення цін на квитки: в Укрзалізниці пояснили, чого чекати пасажирам

Ще раніше в Укрзалізниці анонсували підвищення цін на квитки. Планується, що з березня вартість залізничних квитків збільшуватиметься на 2% щомісяця до кінця року. Однак, як наголосили в Укрзалізниці, шокового підвищення цін на квитки в Україні не планується.

Таку думку висловив директор філії "Пасажирська компанія "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв'ю "РБК-Україна". Він заявив, що подорожчання відбуватиметься поступово.

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За словами Перцовського, з 2018 року взагалі не проходила індексація. Водночас "росли комунальні платежі, росли зарплати, все зростало, а ціни на квитки залишалися на тому ж рівні",

Зараз мовиться про те, що протягом 2021 року поступово по 2% в місяць може статися індексація. "Укрзалізниця" не планує якогось шокового підвищення цін,

– наголосив він.

Директор філії додав, що ціни на залізничні квитки в Україні залишаються досить низькими. До того ж перевізник має 3 класи:

плацкарт,

купе,

СВ.

"Ми моніторимо по кожному напрямку, як ціни "Укрзалізниці" виглядають у порівнянні з іншими способами транспортування: BlaBlaCar, авіація, автобуси. Ми бачимо, що залізниця завжди залишається найдешевшою", – заявив Перцовський.

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Як зміняться ціни на квитки

Міністерство інфраструктури підготувало проєкт наказу про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні.

на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні. Планується, що до кінця 2021 року тарифи зростуть на 22%. Починаючи з березня – квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02.

включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02. Крім того, планується індексація на 22% тарифів на перевезення багажу, вантажобагажу та перевезення вагонів у порожньому стані.