Вранці 28 березня на засніженій горі Піп Іван Чорногірський зафіксували мінусову температуру. Тим часом на Закарпатті рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку.

В українських Карпатах, незважаючи на календарну весну, все ще панує зима. На одній із найвищих гір України – Піп Івані Чорногірському – зафіксували температуру мінус 5 градусів.

Тим часом На Заході та у Києві – дощі, в інших регіонах до +15

Погода на горі Піп Іван

Як повідомили у Чорногірському гірському рятувально-пошуковому посту, станом на 8 ранку 28 березня на горі було ясно. Вітер південно-західний 4 – 5 метри на секунду. Температура повітря 5 градусів нижче нуля.

Небезпека сходження лавин

Ррятувальники ДСНС попередили: у високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека ІІІ рівня.

Що прогнозують синоптики

Укргідрометцентр інформує про збереження 28 березня у Карпатах значної снiголавинної небезпеки – це частково несприятливі умови.



Небезпека у горах 28 березня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Де радять бути обережними:

у високогір'ї на Закарпатті: поблизу станцій Пожежевська і Плай.



Що робити при сходженні лавини / Інфографіка 24 каналу