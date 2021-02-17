В Шмигаля немає амбіцій, – журналіст про те, чи будуть зміни у Кабміні
Експерти почали знову говорити про можливу заміну чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Це сталося після того, як місія МВФ покинула Україну, не побачивши реформ.
Джерело:24 канал
Головний редактор "Нового Время" Віталій Сич заявив, що не виключає цієї можливості. Він додав, що зрештою таке рішення залишається за Верховною Радою.
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За його словами, з одного боку – Шмигаль нікому не заважає. До того ж він зовсім неконфліктний, зокрема і щодо Володимира Зеленського.
У нього немає політичних амбіцій, він ніяк не затьмарює президента та не вступає з ним в конфронтацію,
– сказав журналіст.
Тоді як попередній прем'єр Олексій Гоначарук обговорював президента за його спиною, додав Сич. Це могло б ображати главу держави.
Чи будуть зміни в уряді
"У Шмигаля немає такого. У якомусь сенсі – він зручний. З іншого боку – він не є суб'єктом змін політичного ландшафту взагалі. Радше, він як провідник волі Офісу Президента", – вважає Сич.
Зрештою, він підсумував, що якихось радикальних змін в уряді поки не варто очікувати.
Ймовірна відставка Шмигаля та його уряду: головне
- Про ймовірну відставку Шмигаля та його уряду говорять вже кілька місяців, однак офіційно інформацію ніхто не підтверджує.
- На початку грудня 2020 року Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков також запевняв, що не розглядатимуть питання щодо зміни прем'єр-міністра України найближчим часом. Водночас у самому уряді можливі кадрові зміни.
- Сам Шмигаль заявляв, що не знає, коли піде з посади.
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