Експерти почали знову говорити про можливу заміну чинного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Це сталося після того, як місія МВФ покинула Україну, не побачивши реформ.

Головний редактор "Нового Время" Віталій Сич заявив, що не виключає цієї можливості. Він додав, що зрештою таке рішення залишається за Верховною Радою.

Важливо Вітренко запропонував Шмигалю негайно звільнити Коболєва з "Нафтогазу", – ЗМІ

За його словами, з одного боку – Шмигаль нікому не заважає. До того ж він зовсім неконфліктний, зокрема і щодо Володимира Зеленського.

У нього немає політичних амбіцій, він ніяк не затьмарює президента та не вступає з ним в конфронтацію,

– сказав журналіст.

Тоді як попередній прем'єр Олексій Гоначарук обговорював президента за його спиною, додав Сич. Це могло б ображати главу держави.

Чи будуть зміни в уряді

"У Шмигаля немає такого. У якомусь сенсі – він зручний. З іншого боку – він не є суб'єктом змін політичного ландшафту взагалі. Радше, він як провідник волі Офісу Президента", – вважає Сич.

Зрештою, він підсумував, що якихось радикальних змін в уряді поки не варто очікувати.

Ймовірна відставка Шмигаля та його уряду: головне