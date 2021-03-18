Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перебуває з офіційним візитом в Німеччині. 18 березня глава українського уряду зустрівся з головою Християнсько-демократичного союзу, прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн – Вестфалія Арміном Лашетом.

Про це інформує пресслужба Кабміну України. В уряді наголосили, на важливості партнерства з Північним Рейном – Вестфалією.

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Регіон, який очолює Лашет, – лідер у співпраці з Україною

Саме цей регіон посідає перше місце серед німецьких федеральних земель за обсягами торгівлі та інвестицій з Україною.

Ми маємо гарні приклади співпраці у різноманітних сферах. Більшість німецьких інвесторів із суттєвим обсягом капіталовкладень в економіку нашої держави походить саме із землі Північний Рейн – Вестфалія,

– зазначив Шмигаль.

На зустрічі Лашет та Шмигаль розглянули питання про відкриття бюро землі Північний Рейн – Вестфалія в Україні. Однією з головних функцій новоствореного органу могло б стати інформування німецьких підприємців про можливе партнерство з Україною. Посилитись може співпраця не лише в економічній, а й туристичній, культурній та іншій сферах, впевнений український прем'єр.

Важливо! Шмигаль сподівається на активну участь Німеччини у "Кримській платформі". Також прем'єр передав Лашету запрошення на саміт платформи в Києві, який відбудеться у серпні 2021 року.

Лашет заявляв, що підтримує членство України в ЄС

Зазначимо, що Армін Лашет замінив на посаді голови ХДС канцлерку Ангелу Меркель. Раніше Лашет заявив про підтримку членства України в Євросоюзі та збереження санкцій проти Росії.