Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що уряд до кінця опалювального сезону запровадив максимальну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр. Водночас Шмигаль заявив, що тарифи на опалення і воду в Україні не підійматимуть.

Джерело: 24 канал

Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 січня повідомив, що провів нараду з Асоціацією міст України, "Нафтогазом" та керівниками міст.

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За підсумками цієї зустрічі Кабмін ухвалив рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні не будуть зростати.

Прем'єр анонсував, що відповідний меморандум мають допрацювати вже протягом поточного тижня. Водночас, як підкреслив Шмигаль, це обмеження врегульовано законодавством України.

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