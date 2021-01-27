Шмигаль заявив, що тарифи на опалення і воду в Україні не підійматимуть
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що уряд до кінця опалювального сезону запровадив максимальну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр. Водночас Шмигаль заявив, що тарифи на опалення і воду в Україні не підійматимуть.
Джерело: 24 канал
Денис Шмигаль на засіданні уряду 27 січня повідомив, що провів нараду з Асоціацією міст України, "Нафтогазом" та керівниками міст.
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За підсумками цієї зустрічі Кабмін ухвалив рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні не будуть зростати.
Прем'єр анонсував, що відповідний меморандум мають допрацювати вже протягом поточного тижня. Водночас, як підкреслив Шмигаль, це обмеження врегульовано законодавством України.
Що було раніше
- З 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. З початку січня низка регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги.
- Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр, а НКРЕКП обмежила тарифи на транспортування граничною ціною 1,79 гривні за кубометр.
- Найближчим часом в Україні підпишуть меморандум про незмінність тарифів на тепло і гарячу воду.
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