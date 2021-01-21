Шмигаль заявив про звільнення Немілостівого: той вів авто п'яним і накинувся на поліцейських
Кабінет Міністрів найближчим часом збирається звільнити заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Раніше чиновника спіймали п'яним за кермом і він почав кидатися на поліцейських.
Докладніше про засідання Кабміну щодо Немілостівого
Таку заяву зробив український прем'єр Денис Шмигаль у фейсбуці. Як уточнив він, звільнення Немілостівого розглянуть на почерговому засіданні уряду. Заплановано воно на ранок четверга, 21 січня.
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Шмигаль наголосив, що питання заступника Уруського буде єдиним на порядку денному.
Я вже не раз казав: в нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями,
– підкреслив прем'єр.
Що відомо про інцидент із Немілостівим
- Запідозривши, що чоловік – нетверезий, його зупинили патрульні ввечері 21 січня.
- Натомість чиновник відмовився оформлювати протокол. Більше того, він влаштував перепалку та штовханину з поліцейськими.
- Також Немілостівий вирішив пригрозити полыції своєю посадою та назвався заступником міністра.
- За словами одного із правоохоронців, Немілостівий був "синім наглухо".
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