Кабінет Міністрів найближчим часом збирається звільнити заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Раніше чиновника спіймали п'яним за кермом і він почав кидатися на поліцейських.

Докладніше про засідання Кабміну щодо Немілостівого

Таку заяву зробив український прем'єр Денис Шмигаль у фейсбуці. Як уточнив він, звільнення Немілостівого розглянуть на почерговому засіданні уряду. Заплановано воно на ранок четверга, 21 січня.

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Шмигаль наголосив, що питання заступника Уруського буде єдиним на порядку денному.

Я вже не раз казав: в нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями,

– підкреслив прем'єр.

Що відомо про інцидент із Немілостівим

Запідозривши, що чоловік – нетверезий, його зупинили патрульні ввечері 21 січня.

Натомість чиновник відмовився оформлювати протокол. Більше того, він влаштував перепалку та штовханину з поліцейськими.

Також Немілостівий вирішив пригрозити полыції своєю посадою та назвався заступником міністра.

За словами одного із правоохоронців, Немілостівий був "синім наглухо".

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