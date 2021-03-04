Не варто жити в ілюзіях, – Шмигаль заявив про початок третьої хвилі COVID-19 в Україні

В Україні знову зростає кількість добових випадків коронавірусу COVID-19, це свідчить про те, що вже почалася його третя хвиля. Влада продовжує шукати шляхи боротьби з пандемією, для цього повернулися до адаптивного карантину.

Рік в умовах пандемії показав, що за відсутності колективного імунітету найбільш ефективними є обмежувальні заходи. Таку думку висловив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він наголосив, що лише обмеження контактів, пересувань та скупчень людей допомагає перервати ланцюжок поширення вірусу. Водночас хворих стає більше, коли карантин послаблюють.

Виклики першої хвилі

За словами урядовця, на кожному етапі карантинних заходів в Україні, окрім стримування пандемії COVID-19, влада виконувала й інші важливі завдання.

Наприклад, запровадження жорсткого карантину навесні 2020 року дало можливість зупинити першу хвилю коронавірусу. Тоді основною загрозою було поширення паніки серед українців.

Люди боялися цього вірусу. Вони не розуміли, з чим мають справу. Україна пройшла цей період м'яко у порівнянні з Іспанією, Італією,

– запевнив Шмигаль.

Й додав, що ці країни зіткнулися з величезними втратами людей і проблемами для економіки.

Байдужість під час другої хвилі

Водночас під час другої хвилі, яка прийшла в Україну восени 2020 року, головним ворогом була байдужість, вважає Шмигаль. "Коли людям все одно, все змучені обмеженнями", – пояснив він.

"Ми регулювали питання адаптивним карантином, потім був карантин вихідного дня, який критикували, але він дав результат. Свята пройшли без пікових спалахів", – додав прем'єр.

Вже почалася третя хвиля, – Шмигаль

Шмигаль підкреслив, що завдяки локдауну в січні вдалося повернутися до 2 – 3 тисяч хворих щодня. Проте зараз, на початку березня, знову спостерігається зростання показників.

Бачимо початок третьої хвилі, знову близько 5 тисяч хворих щодня. Ми повернулися до адаптивного карантину. Щодня моніторимо ситуацію, посилюємо карантин в окремих областях,

– зазначив він.

Й наголосив, що хоч ухвалювати жорсткі рішення складно, проте необхідно. Адже не варто жити в ілюзіях, потрібно розуміти, що у 2021 році й далі доведеться стикатися з хвилями пандемії.

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