Денис Шмигаль закликав споживачів газу в Україні укладати контракти з "Нафтогазом". За словами прем'єра, державна компанія продає газ за значно дешевшими цінами.

Про це Шмигаль заявив під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепів, повідомляє 24 канал.

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Прем'єр також нагадав, що ціни на постачання газу у 2020 році перейшли до ринкових відносин.

Кожен споживач в Україні сьогодні має право обрати постачальника. Ціна НАК "Нафтогаз" – державної компанії – на 2 і більше тисяч гривень менша, ніж ціна постачання, наприклад, у відповідних обленерго,

– підкреслив Шмигаль.

Він закликав людей аналізувати, дивитись, де ціни на газ є ринковими, а також укладати контракти з державною компанією.

Що було раніше

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обіцяє не підвищувати ціну газу для населення на грудень.

для населення на грудень. Ціна у грудні залишиться на рівні листопада і складе: 6,33 гривні за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Місячний" та 6,45 гривні за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Річний".

Яка ціна у різних постачальників у грудні – читайте у матеріалі 24 каналу.