Денис Шмигаль доручив у 2021 році продовжити пільги та субсидії для українців. На це не має вплинути пандемія коронавірусу та карантинні обмеження.

Такий указ вже отримали Міністерство соціальної політики та голови ОДА. Про це прем'єр-міністр Шмигаль заявив під час засідання Кабміну, повідомляє 24 канал.

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Глава уряду наголосив, що люди хвилюються через оплату комунальних послуг під час зимового карантину через пандемію коронавірусу.

Тому прошу забезпечити оформлення субсидій, незважаючи на карантинні обмеження. Щоб всі, хто цього потребує, у наступному році повною мірою зміг скористатися даною державною послугою,

– наголосив Шмигаль.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що у Держбюджеті-2021 на субсидії заклали 36,6 мільярда гривень. Цього має вистачити для усього опалювального сезону.

Однак міністерство планує все-таки економити гроші.

Середній розмір субсидії, за словами Лазебної, становитиме 1600 гривень.