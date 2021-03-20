Шмигаль відповів, чи можливе силове повернення Донбасу
На думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна може повернути Донбас лише політико-дипломатичним шляхом. Інших способів припинити конфлікт на Сході України, вважає глава уряду, нема.
Джерело:Кабінет Міністрів України
Про це Шмигаль повідомив в інтерв'ю виданню Bild під час візиту до Німеччини. Передусім Україна хоче подбати про повернення тих українських громадян, які вимушено потрапили під російську окупацію.
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Потрібно йти шляхом дипломатичних переговорів, – Шмигаль
На сьогодні Україна не бачить іншого шляху вирішення цього військового конфлікту, ніж дипломатичний шлях переговорів, зокрема у нормандському форматі. Президент Володимир Зеленський докладає для цього всіх зусиль,
– розповів глава уряду.
Україна запропонувала план щодо Донбасу
Зазначимо, що нещодавно Україна разом з Францією та Німеччиною запропонувала план щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Проте радник глави Кремля Дмитро Козак заявив, що цей документ – міф і начебто росіяни його і не бачили.
Деталі тут Кремль назвав міфом новий мирний план України щодо Донбасу
Росія отримала проєкт документу, – Кравчук
Такий цинізм Москви обурив голову української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука. Він запевнив, що проєкт плану направили російській стороні. Про що саме мовиться у плані – наразі невідомо.
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