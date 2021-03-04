Медики зробили все, – Шмигаль відповів, чому з лікарень виписують заражених пацієнтів

Денис Шмигаль пояснив, що заражених коронавірусом пацієнтів іноді виписують з лікарень, щоб звільнити місце для тяжких хворих. Водночас медики несуть відповідальність за кожного виписаного пацієнта і роблять все, щоб вони одужали.

Прем'єр-міністр Шмигаль нагадав: вірус поширюється не завжди рівномірно.

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Якщо повідомляють, що в Україні занйята лише третина кисневих ліжок, це може означати, що у "червоних" регіонах вони заповнені на 100%.

Якщо ж медики не бачать загрози життю зараженого пацієнта, вони виписують його, щоб звільнити місце для інфікованих, які не виживуть без кисню.

Однак лікарні несуть відповідальність за усіх виписаних пацієнтів з COVID-19.

Якщо ж для полегшення ситуації або реабілітації в домашніх умовах необхідний кисень і в цьому допомагають волонтери, низько вклоняюся. Але це не означає, що медики не зробили все, щоб врятувати людину,

– наголосив Шмигаль.

Що відбувається з COVID-19 в Україні