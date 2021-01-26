Шмигаль: В Україні можуть запровадити тимчасові адміністрації в облгазах

Уряд планує укрупити українські облгази. Зокрема, в уряді планують ввести в них тимчасові адміністрації.

Джерело: 24 канал

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні у Верховній Раді. Він пояснив, що це означає.

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Передбачається, що низка нововведень дисциплінуватимуть ринок розподілу газу. Тож уряд спільно з парламентським комітетом ініціює прийняття законопроєкту про укрупнення облгазів.

Також введення спецрахунків та тимчасової адміністрації, що дисциплінує ринок розподілу газу і не дозволить монопольно підвищувати тарифи,

– зазначив Шмигаль.

Тарифи на газ

Раніше Шмигаль також заявляв, що тарифи на тепло й гарячу воду до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Не застосовуватимуть й штрафів за несплачені тепло і газ за січень.

. Уряд встановив ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр. Зниження ціни відбудеться у лютому, тому платіжки з новою ціною українці отримають лише у березні.



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