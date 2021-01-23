Маємо дотримуватися правил, – Шмигаль про послаблення карантину з 25 січня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 25 січня 2021 року Україна виходить з посиленого карантину. За його словами, в державі стабілізувалася ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці у фейсбуці в суботу, 23 січня.

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Українці повинні дотримуватися обмежень

Незважаючи на послаблення карантину, громадяни мають дотримуватися тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року.

Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких,

– підсумував Шмигаль.

Загальнонаціональний карантин: які обмеження продовжать діяти

Заклади громадського харчування (крім доставки та замовлень на виніс) працюватимуть з 07:00 до 23:00.

Заборонятиметься в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій.

Не дозволяється перебування в громадському транспорті та у громадських будинках і спорудах без захисної маски на обличчі. Перебуваючи на вулиці, громадяни повинні мати документи, які посвідчують їхню особу.

Забороняється проведення масових культурних, спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, в яких бере участь більше ніж 20 осіб.

Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко

Станом на 23 січня в Україні зафіксували 1 187 897 випадків зараження коронавірусом.

За минулу добу, 22 січня, COVID-19 виявили у 4 928 осіб, з них – 166 дітей та 261 медпрацівник.

Госпіталізації потребували 1 862 нових хворих.

Перемогти смертельну хворобу вдалось 13 138 людям. Померли від інфекції 116 пацієнтів.

З 8 до 24 січня 2021 року в Україні діяв жорсткий карантин . На відміну від весняного локдауну, працювали готелі (з обмеженнями), дитячі садочки і громадський транспорт. Також можна було гуляти в парках.



Перелік карантинних обмежень з 25 січня 2021 року / Інфографіка Кабінету Міністрів