Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 25 січня 2021 року Україна виходить з посиленого карантину. За його словами, в державі стабілізувалася ситуація із захворюваністю на коронавірус.

Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%. Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці у фейсбуці в суботу, 23 січня.

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Українці повинні дотримуватися обмежень

Незважаючи на послаблення карантину, громадяни мають дотримуватися тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року.

Вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник. Ми маємо залишатися пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. Маски, дистанція, дезінфекція – це основа. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких,

– підсумував Шмигаль.