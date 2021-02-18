Промисловий безвіз, дефіцит вакцин та євроінтеграція: основне з зустрічі Шмигаля з послами ЄС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з послами країн Європейського Союзу обговорював "промисловий безвіз" та приєднання української енергосистеми до європейської мережі ENTSO-E. Він назвав це конкретними кроками подальшої євроінтеграції України.

Денис Шмигаль на зустріч з послами країн ЄС обговорили актуальні питання та підсумували рішення сьомого засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

До теми Угоду про спільний авіапростір з ЄС підпишуть у 2021 році, – Кулеба

На зустрічі обидві сторони переговорів погодили подальші спільні кроки, які допоможуть Україні в інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та поглиблять консолідацію між секторами.

Також прем'єр-міністр заявив, що в Європі готові почати консультування для того, щоб Україна могла увійти у Зону вільної торгівлі.

Про дефіцит вакцини

Україна очікує європейські вакцини за фінансування ініціативи COVAX. Незабаром країна має отримати першу партію у 117 тисяч доз. Упродовж року має надійти ще понад 8 мільйонів доз. Голова уряду зазначив, що зі свого боку зробили усі необхідні кроки, щоб забезпечити українців ефективною вакциною.

У нас укладено достатньо контрактів з виробниками, щоб усі охочі могли вакцинуватися, та сплачено відповідні кошти. На жаль, сьогодні спостерігається дефіцит вакцин, і країни Європейського Союзу його також відчули. Усі зазначають, що проблема однакова — це зміщення термінів поставок вакцин,

— сказав Денис Шмигаль.

Економіка та інвестиції

Представники України та ЄС обговорили умови залучення інвестицій. Голова уряду зазначив, що Кабмін вже прийняв низку рішень та наділив повноваженнями супроводу інвесторів компанію UkraineInvest. Він також розказав колегам про низку сприятливих умов:

Ми багато працюємо над тим, щоб умови для інвесторів ставали сприятливішими. Починаючи від Дія City, завершуючи запровадженням в енергетиці RAB-тарифів. Це абсолютно європейський інструмент, покликаний здешевити підключення інвесторів до енергомереж, що було одним з найнижчих показників України в рейтингу Doing Business,

— відзначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр України заявив, що серед першочергових завдань Уряду на 2021 рік є завершення земельної реформи. Також держава планує залучити до 12 мільярдів гривень від продажу об’єктів великої приватизації.

Про що вже домовився Шмигаль