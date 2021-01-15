У Міжнародному валютному фонді занепокоєні впровадженням фіксованого тарифу на газ, бо це державне регулювання. Однак Денис Шмигаль переконаний, що черговий транш від МВФ Україна обов'язково отримає.

МВФ непокоїть держрегулювання тарифів на газ

В Україні працює місія МВФ, яка розглядає, чи впливають певні рішення на спроможністю бюджету виконувати зобов'язання перед громадянами й партнерами. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Зокрема, Фонд занепокоєний рішенням уряду щодо тарифів на газ, а саме впровадженням державного регулювання.

За словами Шмигаля, це рішення не впливає на спроможність бюджету, про це запевняють МВФ.

У цьому випадку ці заходи спеціалізовані до того, щоб захистити українців від біржових коливань. Ми розробимо річний продукт, який захистить громадян від непередбачуваних коливань,

– пояснив прем'єр.

Шмигаль додав, що держава обмежила верхню межу ціни в межах ринкової, але МВФ спокійно до цього ставиться. "Але тепер каже, аби порахувати спроможність нашого бюджету. Це абсолютно нормально", – зазначив глава уряду.

Як це вплине на гроші Україні від Фонду

Попри це, Шмигаль не сумнівається, що Україна отримає черговий транш від МВФ. "Безумовно. Я впевнений", – наголосив він.

Нагадаємо, 14 січня Шмигаль провів переговори з представниками МВФ щодо запровадження в Україні державного регулювання ціни на газ.

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